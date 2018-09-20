Юбилей Игоря Лученка отметили в Москве концертом "Песняров" и выставкой

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Концертом Белорусского государственного ансамбля "Песняры" и выставкой отметили 80-летний юбилей народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Без песен Лученка сегодня невозможно представить музыкальную жизнь нашей страны, - сказал, открывая вечер, старший советник, начальник делового и культурного комплекса Василий Черник. - Его произведения затрагивают самые потаенные струны сердца, пробуждают добро и любовь. Таким жемчужинам его песенной лирики, как "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут" уже более тридцати лет, а они по-прежнему звучат со сцены, входят в каждый дом. Песни композитора прославляют семью, отцовский дом, любимую Родину".

Незабываемые хиты известного белорусского композитора прозвучали в Москве в исполнении Белорусского государственного ансамбля "Песняры". Многочисленными возгласами "браво", "бис", продолжительными аплодисментами приветствовали зрители выступление артистов.

Специально к этому событию Национальный исторический музей Беларуси подготовил выставку, посвященную жизненному и творческому пути композитора. Гости дипмиссии ознакомились с документальными материалами, фотографиями, поздравлениями, наградами, а также личными вещами Игоря Лученка.

С приветственным словом к гостям посольства по видеосвязи обратился и сам юбиляр. Он поблагодарил белорусов и россиян за верность братству, дружбе, любви к музыке и Отчизне.-0-

Фото посольства Беларуси в России