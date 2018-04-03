Юбилей сотрудничества виолончельных школ Беларуси и Франции отметили концертом в Минске

3 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Виолончельные школы Беларуси и Франции отметили 2 апреля 20-летие сотрудничества совместным концертом в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Большом зале Белгосфилармонии с аншлагом прошел концерт оркестра Республиканской гимназии-колледжа при Белгосакадемии музыки под управлением дирижера Владимира Перлина. Солисты - Иван Каризна, Георгий Анищенко, Михаил Радунский (виолончель), Жером Перно (виолончель) и Жером Дюкро (фортепьяно). Виртуозное музыкальное исполнение покорило белорусскую публику.

Посольство Франции, которое являлось организатором концерта, накануне провело встречу французских и белорусских музыкантов с журналистами. Музыканты очень тепло рассказали, как началась и крепла их дружба. Ее началом послужил первый приезд в Минск 20 лет назад Жерома Перно. Постепенно, шаг за шагом, складывался творческий обмен талантливых французских и белорусских молодых музыкантов. За это время многие из них достигли больших успехов и стали известными не только в своих странах, но и всей Европе.

Французские виолончелист, преподаватель Жером Перно и пианист, композитор Жером Дюкро стали настоящими друзьями для белорусских коллег, их педагогов. К примеру, профессор по классу виолончели, художественный руководитель и главный дирижер концертного оркестра Республиканского музыкального колледжа при Белорусской академии музыки Владимир Перлин выразил мнение, что благодаря этим творческим взаимоотношениям создан настоящий музыкальный мост между Минском и Парижем.

Несмотря на то, что французская виолончельная школа является известной в мире, опыт сотрудничества с белорусскими специалистами очень полезен, здесь очень много талантливых музыкантов и педагогов, отметил Жером Перно.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс считает сложившееся между музыкантами двух стран сотрудничество уникальным.

Жером Перно сотрудничает со многими известными симфоническими французскими оркестрами, а также тесно работает с барочным ансамблем "Матеус" и его руководителем Жаном-Кристофом Спинози. Он выступал совместно с Камерным оркестром Европы, Венским симфоническим оркестром, Мюнхенским оркестром Баварской государственной оперы, оркестром Цюрихского оперного театра, Национальным оркестром Испании и оркестром радио Стокгольма. Дюкро и Перно вместе играют на престижнейших музыкальных сценах мира - "Вигмор Холл" в Лондоне, Театр Елисейских полей и Театр Шатле в Париже. Для Жерома Перно пишут такие известные композиторы, как Гийом Коннесон, Жереми Рорер. Жером Перно является соучредителем Пасхального фестиваля в Довиле, а с 2005 года - директором фестиваля "Каникулы господина Гайдна".-0-