Юбилейный сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" откроется 17 сентября

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, 15-й сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" откроется 17 сентября в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в вузе.

В этот день пройдет фотовыставка, посвященная юбилею одного из самых масштабных культурных проектов БГУ. Архивные материалы отразят историю, географию, главные акции фестиваля за 15 лет. Тематику события продолжит театральный перформанс, показанный столичными актерами, и круглый стол "Студенческие и молодежные театры сегодня: проблемы и перспективы". В обсуждении примут участие проректор по воспитательной работе и социальным вопросам БГУ Иван Янушевич, директор фестиваля Екатерина Солодуха, режиссер фестиваля и народного студенческого драматического театра "На балконе" БГУ Дмитрий Тишко, доцент кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида Пасютина, драматург, режиссер, актер Белорусского государственного молодежного театра Дмитрий Богославский, доцент факультета журналистики БГУ, кандидат искусствоведения, театральный критик Алексей Стрельников, руководитель Центра экспериментальной режиссуры, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, режиссер Татьяна Троянович, доцент кафедры театрального творчества БГУКИ Вячеслав Сащеко, драматурги Николай Рудковский, Виталий Королев и др.

Основные театральные действия юбилейного сезона развернутся с 20 по 27 сентября на сценах Минска. Обширная программа "Тэатральнага куфара, БДУ-2018" включает 22 спектакля, в которых задействованы более 250 артистов из 12 стран: Беларуси, Великобритании, Грузии, Израиля, Ирана, Латвии, Литвы, Польши, России, Сербии, Узбекистана, Хорватии.

Откроет театральную афишу 20 сентября спектакль "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" по мотивам романа Владимира Короткевича. На сцене выступят актеры мастерской Вячеслава Павлютя Белорусской государственной академии искусств.

Будет организована специальная программа для детей. Шесть театрализованных постановок подготовили юные артисты в возрасте от 6 до 16 лет. Они выступят на сцене Национального центра художественного творчества детей и молодежи и филологического факультета БГУ. Всего будет представлено шесть детских театров из Беларуси, Великобритании, Латвии и России.

Одним из самых зрелищных действий станет традиционный проект фестиваля "Куфар-in-Motion". В этом году его проведет заслуженный деятель искусств Туркменистана, режиссер Овлякули Ходжакули. Участниками проекта станут минские актеры, которые в течение недели под руководством именитого постановщика создадут оригинальное действо по мотивам поэмы "Каин" Джорджа Гордона Байрона. Презентация постановки состоится на сцене Лицея БГУ на церемонии закрытия 27 сентября.

Кому будет вручен главный приз "Тэатральнага куфара, БДУ-2018", по традиции решит зритель, оценивая каждый спектакль после просмотра по пятибалльной системе. Профессиональное мнение выскажет жюри в составе Овлякули Ходжакули (председатель жюри); Роберта Китта (Австрия), Валентины Мороз (Беларусь), Эдварда Льюиса (Великобритания), Константина Абашидзе (Грузия), Алексея Ефремова (Россия), Романа Гончарука (Украина).

Фестиваль проводится в БГУ с 2004 года под эгидой Международной ассоциации университетских театров. За свою историю он собрал более 150 театров из 65 стран.-0-