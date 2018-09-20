Юбилейный сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" открылся в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, 15-й сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" открылся 20 сентября в Белорусском государственном университете. Открыл театральную афишу спектакль "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" по мотивам романа Владимира Короткевича.

Спектакль "Хрыстос прызямліўся ў Гародні"

На сцене выступили актеры мастерской Вячеслава Павлютя Белорусской государственной академии искусств. Фестиваль проводится в БГУ с 2004 года под эгидой Международной ассоциации университетских театров. За свою историю он собрал более 150 театров из 65 стран.-0-

Во время торжественного открытия фестиваля

Фото Оксаны Манчук