Юбилейный сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" открылся в Минске

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, 15-й сезон фестиваля "Тэатральны куфар, БДУ - 2018" открылся 20 сентября в Белорусском государственном университете. Открыл театральную афишу спектакль "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" по мотивам романа Владимира Короткевича.
На сцене выступили актеры мастерской Вячеслава Павлютя Белорусской государственной академии искусств. Фестиваль проводится в БГУ с 2004 года под эгидой Международной ассоциации университетских театров. За свою историю он собрал более 150 театров из 65 стран.-0-
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