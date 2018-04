Юлия Самойлова с песней "I Won't Break" представит Россию на "Евровидении-2018"

Имя: Юлия Самойлова

Возраст: 29 лет

Страна: Россия

Название песни: "I Won't Break"

Авторы: Леонид Гуткин, Нетта Нимроди, Арье Бурштейн

Юлия Самойлова исполнит песню от России на "Евровидении-2018". Она выступит во втором полуфинале (10 мая) с песней на английском языке "I Won't Break", что переводится как "Я не сломаюсь".

Текст песни Юлии Самойловой "I Won't Break"

My heart is in command

No longer in the dark

My castle in the sand

Is now made of stone and rock

The memory and you

The things I've been through

And everything I do, we start believing by the minute

Now that I'm in it

Now that I'm it

I won't break, yeah

I won't break, yeah

Well, we've come through emotions

From the deepest of oceans

Coming straight from my heart, I won't give into the motion

Those so-called broken wings

Are soaring through the sky, oh

I've flown with kings and queens

With freedom in their eyes

I won't break, yeah

I won't break, yeah

Well, we've come through emotions

From the deepest of oceans

Coming straight from my heart, I won't give into the motion

'Cause even in the darkness

'Cause even in the darkest night

'Cause even in the darkness

I can see a light

'Cause even in the darkness

'cause even in the darkness, 'cause even in the darkest night

'Cause even in the darkness, I can see a light (I won't break, yeah)

'Cause even in the darkness, my heart is in command

No longer in the dark

(I won't break, yeah) 'cause even in the darkness, 'cause even in the darkest night

'Cause even in the darkness

My heart is in command

No longer in the dark

Уроженке Ухты в тринадцать лет врачи поставили диагноз "Спинальная мышечная атрофия". Девушка передвигается на инвалидной коляске, но это не помешало ей добиться успеха в музыке. Музыкой Юлия занимается с самого детства. Она увлекалась различными ее направлениями, а в одно время даже выступала в жанре тяжелой альтернативной музыки. Некоторое время девушка пела в ресторане, но после на время и вовсе бросила музыку. По образованию Юлия психолог. Слава пришла к певице после участия в шоу "Фактор А", где талантливую девушку заметили. Она должна была представлять Россию еще на прошлогоднем конкурсе "Евровидение", но ей запретили въезд в Украину, где проводился конкурс. Несмотря на это, девушка все-таки сумеет выступить на площадке этого конкурса в 2018 году.

Конкурсы и шоу, в которых приняла участие Юлия Самойлова:

"Фактор А"

"На крыльях мечты"

