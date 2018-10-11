Юные белорусы могут пригласить мам на бесплатные экскурсии в Национальный исторический музей

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Музей в подарок маме" пройдет в Национальном историческом музее 13-14 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Елена Бухал.

"Такой проект, когда акцент сделан на семейное посещение, организован в Историческом музее впервые. Условия акции просты: все мамы, которые придут в эти выходные с детьми в наш музей, получат бесплатный билет на основную экспозицию. Для детей дошкольного возраста билет тоже будет бесплатным, для школьников он будет стоить Br4, для остальных взрослых членов семьи - Br7. Детям бывает сложно выбрать подарок своим мамам, поэтому мы решили им в этом помочь. Уверены, что мамы тоже оценят это", - рассказала Елена Бухал.

По ее словам, поход в музей станет настоящим праздником для каждой семьи. "Будет работать вся постоянная экспозиция музея. В частности, сейчас у нас проходит выставка "Серебряный век ювелиров России". Этот проект мы реализуем совместно с российским Государственным историческим музеем. Кроме того, мамы с детьми могут посетить интерактивные площадки. В музее также экспонируется уникальная выставка картин и исторических артефактов, связанных с историей знаменитых дворянских родов Великого княжества Литовского - "Беларусь XVI-XVIII столетий в портретах и геральдике". Возможно, этот проект кого-то вдохновит на изучение истории своей семьи и составление генеалогического древа", - отметила научный сотрудник.

Во время акции "Музей в подарок маме" Национальный исторический музей будет открыт для посетителей с 11.00 до 19.00 (касса работает до 18.30).-0-