Юные дарования из Беларуси, России и Украины примут участие в празднике искусств в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные дарования из Беларуси, России и Украины примут участие в гала-концерте, который пройдет 16 мая во время праздника искусств "В будущее - с надеждой!", сообщила БЕЛТА координатор проекта Екатерина Далидович.

Творческая программа "Таланты малой родины" будет представлена в Большом зале Белорусской государственной филармонии. Ее главными героями станут дети и подростки из районов Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Брянской, Черниговской областей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

За время пребывания в Минске молодые голоса из трех стран выступят также с благотворительной концертной программой в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Ждановичи", посетят Минский городской дельфинарий "Немо".

Творческий отбор в странах-участницах проходил в марте-апреле. Бессменными организаторами праздника искусств выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси и Белорусский фонд мира.-0-