Юные таланты исполнят мировые шедевры на концерте "Классика у ратуши" 28 июля

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные таланты исполнят мировые шедевры на концерте летнего фестиваля "Классика у ратуши с velcom" 28 июля на площади Свободы в Минске. Как сообщили БЕЛТА организаторы, выступление начинающих музыкантов и лауреатов международных конкурсов пройдет под девизом "Детский/недетский концерт".

Молодые дарования продемонстрируют новые интерпретации шедевров мировой классики и исполнят хиты XX века вместе с оркестром "Немига". Со сцены в этот вечер прозвучат лучшие образцы симфонической и современной музыки: Шостаковича, Верди, Чайковского, Россини, Морриконе, Меркьюри и других.

"Зрителей третьего концерта "Классики у Ратуши с velcom" ждет творческое взаимодействие взрослых и детей на одной сцене. В первой части классической субботы перед гостями выступит духовой оркестр "Немига". Он исполнит шедевры классической музыки, а также удивит необычной интерпретацией хитов мировой эстрады. Так, зрители концерта услышат "Bohemian Rhapsody" группы Queen в исполнении духового оркестра. Во второй части концерта мы познакомимся с новыми именами и восходящими звездами белорусского искусства. Дирижер вечера - заслуженный артист Беларуси Александр Федоров", - рассказал директор государственного учреждения "Минскконцерт" Андрей Микуцевич.

На сцене у минской ратуши выступят лауреаты международных конкурсов и стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Зрителей концерта на площади Свободы ждет встреча со скрипачом Никоном Мазолем, юной флейтисткой Софьей Аврейцевич, саксофонисткой Анастасией Кравец и другими молодыми музыкантами. В этот вечер публику фестиваля также ждет музыкальный флешмоб, в котором смогут принять участие зрители.

Концерты "Классика у ратуши с velcom" продлятся до 25 августа и будут традиционно начинаться в 20.30 каждую субботу у городской ратуши. Вход на "классические субботы" свободный для всех желающих. Организатором проекта "Классика у ратуши с velcom" является Минский городской исполнительный комитет при генеральной поддержке компании velcom, организатор выступления творческих коллективов и исполнителей - государственное учреждение "Минскконцерт".-0-