Юные вокалисты Минской области проявят свои таланты на фестивале-конкурсе "Простой мотив"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные вокалисты Минской области проявят свои таланты на первом фестивале-конкурсе "Простой мотив", сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Попробовать свои силы в песенном конкурсе смогут как отдельные исполнители в возрасте от 5 до 16 лет, так и музыкальные коллективы. Основные номинации фестиваля-конкурса - эстрадный, джазовый и народный вокал. Выделены и специальные номинации: равные возможности, патриотическая и авторская песня.

В составе жюри композиторы Леонид Ширин и Геннадий Маркевич, певица Ольга Плотникова и др. Конкурсантов будут оценивать по нескольким критериям, в частности на соответствие репертуара возрастной категории. Основные ведущие конкурса - участники детского "Евровидения" Хелена Мерааи, Руслан Асланов и Даная Шаршавицкая.

Еженедельно радиостанция "Минская волна" будет знакомить слушателей с победителями этапов фестиваля. Лучшие оригинальные песни будут определены в ротацию на радио. Главная награда - участие в концерте на одной из площадок "Славянского базара в Витебске".

Стартовал фестиваль-конкурс "Простой мотив" с концерта во Дворце культуры Заславля. В дальнейшем отборочные туры состоятся во всех райцентрах Минской области. Ближайший из них пройдет в Логойске 10 февраля.-0-