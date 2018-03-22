Юных вокалистов из 10 стран соберет в Минске конкурс им.Шаляпина

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юных вокалистов из 10 стран соберет в Минске международный конкурс им. Ф.Шаляпина, который пройдет 23-25 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На сцене киноконцертного зала "Верхний город" выступят белорусские исполнители, а также представители различных регионов России, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Эстонии, Венгрии, Казахстана. Также в Белорусской государственной академии музыки пройдут мастер-класс заслуженного артиста Сербии Бранислава Ятича, заседания круглого стола членов жюри с участниками конкурса и их преподавателями.

Конкурс проводится в Минске в первый раз и посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина. Он направлен на воспитание у подрастающего поколения духовной культуры и сохранение традиций вокального исполнительства мальчиков и юношей, популяризацию классической музыки среди детей и подростков. Концерт-открытие состоится 23 марта в 18.00.

Учредителями конкурса выступают Белорусский союз музыкальных деятелей и его структурные подразделения, а также Белорусская государственная академия музыки.-0-