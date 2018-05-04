"Юраўскі карагод" проведут 6 мая в Житковичском районе

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аутентичный народный обряд "Юраўскі карагод" проведут 6 мая в деревне Погост Житковичского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Житковичского райисполкома.

"Юраўскі карагод" проводят ежегодно, обряд имеет статус нематериальной историко-культурной ценности. Он приурочен к весеннему празднику Юрия.

Подготовка начинается ранним утром с выпечки хлеба. "Тесто готовят из пшеничной муки по традиционным рецептам, а украшают пышный каравай под обрядовую песню тремя колосками из теста и тремя веточками цветущего плодового дерева, которые, обернув тестом, также выпекают в печи", - рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Затем на улице выстраивается праздничная процессия. Впереди девушки несут рушник, парень - икону. Следом за ними идет мужчина средних лет, достигший определенных успехов в профессиональной либо творческой деятельности, в его руках - обрядовый хлеб-хоровод. Далее шествуют парни, несущие грабли, к которым прикреплен зеленый фартук. Затем следуют старшие песенницы и все участники обряда. "Раньше хоровод могли водить только девушки, достигшие половой зрелости и готовые создать семью и продолжить род. После обряда они должны были носить фартуки. Поэтому в поле идут с зеленым фартуком, а с поля - с красным. Вышитый рушник символизирует Царские врата в церкви, открытые после Пасхи", - пояснили собеседники.

Основное действие обряда происходит в поле, где посеяны озимые. Чтобы земля порадовала щедрым урожаем, необходима влага, дождь. Об этом и просят святого Юрия, а также о здоровье для родных, близких, благополучии. Закопав в землю кусок черного хлеба, перевязанный красной ленточкой (дар земле), участники водят хоровод, исполняют обрядовую песню. В центре круга стоят мальчики и мужчины с атрибутами обряда.

После этого участники идут по деревне с песнями. Местные жители дарят угощения, в основном яйца, причем четное число, чтобы девушки нашли пару, а также пироги - для щедрого будущего урожая. Заканчивается обряд вечером песнями, танцами и угощениями за общим столом.

Деревня Погост Житковичского района в 2020 году отпразднует 500-летие со дня основания. В 2010 году она попала в рейтинг лучших мест для встречи Нового года и празднования Рождества, составленный телекомпанией CNN. Погост разместился на третьей строчке списка, пропустив вперед исландский Рейкьявик и немецкий Нюрнберг.-0-