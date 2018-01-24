Юрий Башмет отмечает юбилей

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народному артисту России, всемирно известному альтисту и дирижеру Юрию Башмету сегодня исполняется 65 лет.

Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета В поздравлении говорится, что артист по праву входит в число самых ярких музыкальных деятелей искусства современности.

Юрий Абрамович Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. Он воспитывался в интеллигентной семье: отец работал инженером на железной дороге, мать получила филологическое образование. Именно мама привила сыну любовь к музыке и настояла на том, чтобы мальчик обучался в музыкальной школе. Обнаружив, что у ребенка превосходный слух и отличная память, педагоги согласились его принять. Однако набор по классу скрипки был уже прекращен, и родителям не оставалось ничего другого, кроме как записать Юрия на альт. В те времена инструмент считался второсортным по сравнению со скрипкой, однако начинающий музыкант полюбил его звучание и впоследствии посвятил всю свою жизнь популяризации альта. Юрий Башмет стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента.

Блестяще окончив музыкальную школу, Юрий Башмет поступил в Московскую консерваторию. Подрабатывая игрой на гитаре в ресторанах и на "квартирниках", талантливый студент скопил приличную сумму и приобрел старинный альт, изготовленный итальянским мастером Паоло Тесторе в 1758 году. С этим инструментом Юрий Башмет не расстается с 1972 года.

После окончания консерватории в 1976 году началась концертная карьера молодого музыканта. Он одержал победу на международном конкурсе альта в Мюнхене и вскоре отправился на первые зарубежные гастроли. Впоследствии музыкант выступал в лучших концертных залах Европы, США, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Юрий Башмет стал первым исполнителем, давшим сольные альтовые концерты в "Карнеги-холл" (Нью-Йорк), "Барбикане" (Лондон), "Ла Скала" (Милан), Берлинской филармонии, а также Большом зале консерватории в Москве. В качестве солиста Юрий Башмет выступал с лучшими симфоническими оркестрами - Берлинским и Венским филармоническими оркестрами, Ньюйоркским и Лондонским филармоническими оркестрами, Королевским оркестром Концертгебау и другими.

Музыкант овладел практически всем альтовым репертуаром, специально для него написаны более 50 произведений известных современных композиторов, таких как Альфред Шнитке, Микаэл Таривердиев, София Губайдулина, Гия Канчели, Александр Чайковский.

В 1982 году Юрий Башмет встал за дирижерский пульт. В 1986 году маэстро создал камерный ансамбль "Солисты Москвы", с которым в 2008 году был удостоен премии "Грэмми" за запись музыки Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. В 2002 году Юрий Башмет возглавил Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", а с 2012 года он руководит Всероссийским юношеским оркестром: коллективом из 79 молодых музыкантов, прошедших конкурсный отбор среди исполнителей классической музыки.

Юрий Башмет уделяет большое внимание воспитанию нового поколения талантливых музыкантов. С 1978 года маэстро преподает в Московской консерватории, где в 1996-м он основал и возглавил "Экспериментальную кафедру альта". С 1995 года - профессор. Юрий Башмет также является артистическим директором Молодежной музыкальной академии стран СНГ, почетным профессором МГУ имени М.В.Ломоносова, почетным академиком Лондонской Академии искусств, почетным профессором Музыкальной академии Киджана (Италия).

Стараниями Юрия Башмета были созданы крупные фестивали классической музыки, в том числе Международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета в Минске (совместно с белорусским пианистом Ростиславом Кримером). В Беларуси фестиваль проводится ежегодно с 2006 года, он стал одним из самых значимых культурных событий СНГ.

В 2011 году совместно с Константином Хабенским Юрий Башмет выпустил музыкально-литературную программу, в 2016 году - спектакль "Не покидай свою планету" по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". На телеканале "Россия Культура" маэстро ведет авторскую передачу "Вокзал мечты", которая является лауреатом ТЭФИ-2005 и ТЭФИ-2007 в номинации "Музыкальная программа".

Еще одно детище музыканта - Международный благотворительный фонд, присуждающий Международную премию имени Дмитрия Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства.

О творчестве и уникальной личности Башмета снято несколько фильмов.

Юрия Башмета можно назвать одним из самых титулованных российских музыкантов современности. Он является обладателем многочисленных званий и наград. Удостоен звания народный артист России, Государственных премий СССР и России. В 2000 году Российское биографическое общество присвоило ему почетный титул "Человек года", а в 2008-м за значительный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей Юрий Башмет награжден орденом Франциска Скорины. Также удостоен ордена Почетного легиона, ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Юрий Башмет женат на Наталье Тимофеевне Башмет. В семье двое детей - дочь Ксения и сын Александр.-0-