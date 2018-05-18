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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". История одного музея в материалах БЕЛТА

Культура 18.05.2018 | 10:59
Археологический музей "Берестье". Октябрь 2017 года
Археологический музей "Берестье". Октябрь 2017 года
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости сюжета К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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18 мая отмечается Международный день музеев. В Беларуси работает более 150 различных музеев, и о каждом из них БЕЛТА рассказывала не единожды. Открытие, юбилей, реконструкция, переезд в новое здание, пополнение фондов, экспонаты и экспозиции - все это неизменно становится информационным поводом для новостных сообщений и фоторепортажей.

Историю археологического музея "Берестье" - единственного в Европе музея средневекового восточнославянского города - БЕЛТА отслеживает со времени раскопок, которые проводились с 1969 по 1981 год на месте древнего Берестья. Ученые под руководством профессора Петра Лысенко обнаружили здесь деревянные постройки XI-XIII веков. Музей открылся в 1982 году на Госпитальном острове Брестской крепости.

Вид древнего городища со смотровой площадки музея. Брест, 31 марта 1982 года
Вид древнего городища со смотровой площадки музея. Брест, 31 марта 1982 года

В 1970 году корреспонденты БЕЛТА писали: "На древнем Берестейском городище начались работы по консервации деревянных строений. Их ведет группа специалистов Белорусского технологического института. Древесина пропитывается специальными смолами и другими материалами, что позволит сохранить остатки жилых и хозяйственных построек от разрушения.

Древнее Берестье, упоминаемое в Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, обнаружила экспедиция Института истории Академии наук БССР на Волынском укреплении Брестской крепости, у впадения левого рукава Мухавца в Западный Буг.

Археологи в пятиметровом раскопе обнаружили несколько слоев с множеством остатков жилых и хозяйственных построек, которые относятся к XIII-XV векам. Предполагается, что здесь обитали беднейшие ремесленники. Особенно большую научную ценность представляет сруб XIII века, поднявшийся на двенадцать венцов.

В культурном слое собраны различные предметы повседневного обихода, хозяйственные орудия, женские украшения, изделия из выделанной кожи. Среди находок - остатки бондарной посуды, точеные чаши и миски, веретена, лопаты, различные тяги, гребни из самшита и местных пород дерева, каменная литейная формочка ремесленника-ювелира для отливки украшений из бронзы. В раскопе сохранилось много крестьянских орудий: железный сошник, коса и многое другое.

Древнее городище, расположенное рядом с мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой", будет сохранено навеки. В дальнейшем здесь предполагается создать музей древнего Берестья".

(Сообщение БЕЛТА в газете "Советская Белоруссия" 1 октября)

Научный сотрудник Е. Быстрова (на переднем плане) и смотритель музея Н. Козлова постоянно следят за состоянием построек древнего городища, которое находится под сводами музея. Брест, 30 августа 1995 года
Научный сотрудник Е. Быстрова (на переднем плане) и смотритель музея Н. Козлова постоянно следят за состоянием построек древнего городища, которое находится под сводами музея. Брест, 30 августа 1995 года

Решение о создании "Берестья" Совет Министров БССР принял 18 января 1972 года. Сегодня на стендах, подиумах и витринах 14 залов музея демонстрируются археологические находки XI-XIV веков, рассказывающие об экономической, культурной жизни древнего города, распространении ремесел и развитии торговых отношений, представлены планировка и застройка древнего города, ремесла, история исследования Берестья.

Главной достопримечательностью музейной экспозиции здесь является археологический раскоп площадью в одну тысячу квадратных метров. Тут исследователи обнаружили свыше 40 тыс. различных древних находок, более 200 жилых и хозяйственных построек древнего городища. Все эти экспонаты хорошо сохранились, были обработаны специальным раствором и теперь находятся под стеклянным куполом.

Археологический музей "Берестье". Май 2003 года
Археологический музей "Берестье". Май 2003 года

"В длинном платье, отделанном серебристыми медальонами, с вплетенными в прическу кольцами, бирюзовым витым браслетом на запястье неторопливо шла по деревянной мостовой укрепленного поселения молодая женщина... Такими представляют историки-краеведы одежду и убранство берестейских горожанок XI-XIII веков. Правильность их точки зрения подтверждает коллекция - выставка древних женских украшений, развернутая в археологическом музее "Берестье"…

Богата коллекция стеклянных браслетов. В XI веке восточнославянские модницы предпочитали браслеты голубых, синих и черных тонов, XII-XIII - зеленых и коричневых. Эти находки дали возможность установить торговые связи берестейцев с Киевом, где находились самые крупные мастерские по изготовлению стеклянных украшений.

Разнообразные предметы - застежки от книг, писала и навощенная дощечка для письма, костяная пластинка для смешивания красок, уникальный самшитовый гребень-азбука с буквами кириллицы - свидетельствуют о высокой культуре и развитом художественном вкусе поселян".

(Сообщение БЕЛТА в газете "Знамя юности" 28 ноября 1982 года)

В музее "Берестье". 26 июля 2007 года
В музее "Берестье". 26 июля 2007 года

"Историю развития ремесла древних полесских металлургов восстановили белорусские археологи.

В экспозиции музея "Берестье", чтo на мысу полуострова в междуречье Мухавца и Западного Буга, они представили обширную коллекцию, свидетельствующую, что на территории древнерусского поселения жили весьма искусные мастера. Оказалось, местные кузнецы еще в XI-XIII веках владели многими секретами обработки железа, умели его закаливать, отпускать, сваривать со сталью.

В экспозиции сотни находок - топоры, косы, рыболовные крючки, замки, ключи, ножницы. Некоторые из них и теперь можно пускать в дело - изготовлены они весьма прочно и надежно".

(Сообщение БЕЛТА в газете "Советская Белоруссия" декабрь 1985 года)

В музее "Берестье". 26 июля 2007 года
В музее "Берестье". 26 июля 2007 года

В археологическом музее "Берестье". Октябрь 2017 года
В археологическом музее "Берестье". Октябрь 2017 года

"В 2007 году доктор исторических наук, профессор, с чьим именем связано открытие детинца древнего Берестья, Петр Лысенко сообщил, что проведенные в 2006 году раскопки на территории центрального острова Брестской крепости, позволяют судить о том, что древнему Берестью предшествовало неукрепленное сельское поселение лет на 30-50 старше, чем обнаруженный детинец древнего города. Среди найденных предметов особо ценные - хорошо сохранившаяся глинобитная печь, черепки керамической посуды, которые относятся к последней трети X века. По словам Петра Лысенко, земля Брестской крепости хранит еще много археологических ценностей, относящихся к древнему поселению, которые могли бы приоткрыть новые страницы истории".

(Информационная лента БЕЛТА 10 мая 2007 года)

В музее "Берестье". Май 2007 года
В музее "Берестье". Май 2007 года

На празднике 30-летия музея. Июнь 2012 года
На празднике 30-летия музея. Июнь 2012 года

"Археологический музей "Берестье" с 24 октября 2017 года возобновил работу после завершения первой очереди капитального ремонта. Ремонт проводился с июня по октябрь. Витражи фасадов были заменены на однокамерные стеклопакеты, модернизированы перила вокруг археологического раскопа, подготовлены залы для последующей реэкспозиции.

В 2018-2019 годах планируется провести вторую очередь капитального ремонта. Основное внимание специалисты уделят системе вентиляции. Параллельно со строительством будет создаваться новая экспозиция "Берестья". Обновление археологического музея ведется согласно распоряжению Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста" и завершится в 2019 году, когда областной центр будет отмечать свой юбилей".

(Информационная лента БЕЛТА 27 октября 2017 года).-0-

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БЕЛТА, досье, музей
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