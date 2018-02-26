К фестивалю национальных культур в Гродно презентуют ретрокафе на базе автобуса

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к фестивалю национальных культур презентуют ретрокафе на базе автобуса. Об этом сегодня журналистам перед заседанием рабочей группы по подготовке и проведению заключительных мероприятий ХІІ Республиканского фестиваля национальных культур сообщил начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Александр Версоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"К подготовке очередного фестиваля национальных культур мы подходим с тех позиций, чтобы праздник оставил не просто яркие впечатления, но и что-то значимое. Поэтому запланировано появление новых объектов. Например, ретрокафе на базе отслуживших свое автобусов и троллейбусов. У гостей города и его жителей появится возможность зайти выпить кофе или чая, перекусить в необычном месте", - рассказал Александр Версоцкий. Работать подобное кафе будет и после праздника.

Возле Театра кукол в парке им. Жилибера появится механическая диорама. Сюжеты, представленные в ней, будут посвящены фестивалю национальных культур, его истории в разные годы. "Важно и то, что в этом году будет создан полноценный музей истории фестиваля. Ранее он был совсем небольшим, размещался в одной из городских школ", - сказал Александр Версоцкий.

Среди других фестивальных открытий - две обзорные площадки с видом на исторический центр города. Одна из них появится на высоком берегу Немана по улице Дарвина, другая разместится на крыше торгового дома "Неман". В первый день фестиваля, 1 июня, неподалеку от Старого и Нового замков будет торжественно открыта скульптура легендарному полководцу, князю Давыду Городенскому.

Стартовал и необычный конкурс детских рисунков "Окна Феста". Среди тем - культурные и национальные традиции гостей и участников фестиваля, богатство и многообразие национального быта, красота природы. Лучшие работы будут вывешены в окнах городских зданий по маршруту традиционного фестивального шествия.

XII Республиканский фестиваль национальных культур пройдет в Гродно 1-2 июня. На нем будут представлены свыше 30 национальных культурных объединений. Среди тех, кто не участвовал в предыдущем фестивале, со своей культурой, кухней, традициями гостей и горожан познакомят болгары, испанцы, латиноамериканцы и арабы.-0-