К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов премии СГ

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов союзной премии. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря СГ Николай Корбут сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению Дня Союзного государства на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

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