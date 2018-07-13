К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов премии СГ

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов союзной премии. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря СГ Николай Корбут сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению Дня Союзного государства на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.
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