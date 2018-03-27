К разработке стратегии развития кинематографии Беларуси приглашаются заинтересованные

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры обращается к кинематографическому сообществу с предложением принять участие в разработке стратегии развития кинематографии Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Работа над проектом Стратегии развития кинематографии Республики Беларусь начата в Министерстве культуры. В документе будут проанализированы состояние и проблемы существования белорусского кинематографа, основные направления его развития, а также определены перспективы взаимодействия государства и кинематографического сообщества в целях содействия развитию национального киноискусства и формированию отечественной киноиндустрии.

Предполагается, что основные разделы стратегии будут связаны с вопросами развития фильмопроизводства, в том числе деятельности Национальной киностудии "Беларусьфильм", государственных и частных фильмопроизводящих организаций, независимых продюсеров, функционирования кинопроката и создания благоприятных условий для демонстрации фильмов белорусских режиссеров и производителей, профессионального образования, поддержки молодых кинематографистов, расширения международного сотрудничества и развития фестивального движения, а также взаимодействия органов государственного управления, творческих союзов и общественных организаций кинематографистов. В проект документа могут быть также включены другие вопросы, которые поспособствуют прогрессивному развитию отечественной кинематографии.

Предложения по разработке стратегии можно прислать до 16 апреля на адрес: 14-02@kultura.by.

Контактное лицо: заместитель начальника отдела по кинематографии Безуглый Алексей Николаевич, тел. 204-86-08.-0-