14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Уникальные кадры из истории Фестиваля национальных культур будут представлены на фотовыставке БЕЛТА в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в одном из залов Гродненского историко-археологического музея в Старом замке начнет работу фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя". В экспозиции свыше 100 снимков, посвященных истории Беларуси с 1918 года и по нынешнее время. В каждом из городов выставка дополняется не экспонируемыми ранее архивными кадрами из истории региона.

Посетители смогут ознакомиться с самыми яркими моментами Фестиваля национальных культур, который проводится в Гродно с 1996 года, а также уникальными снимками Августовского канала: будут представлены фотографии водной артерии на современном этапе и эксклюзивные архивные черно-белые фотодокументы.

Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М.Никсона. На снимках представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела.

Фотовыставка "Імгненні стагоддзя" продлится в Гродно до 21 августа.

Юбилейная фотовыставка БЕЛТА начала путешествие по Беларуси 19 июня и прошла уже в Бресте, Минске и Витебске. До конца года с экспозицией ознакомятся во всех областных центрах страны.-0-