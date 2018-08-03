Камамбер, ананас и три магнитика - райдеры артистов фестиваля Viva Braslav

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хедлайнеры фестиваля Viva Braslav Open Air выпьют во время концерта около 300 литров питьевой воды и газировки, сообщили БЕЛТА организаторы.

Фестиваль в Браславе пройдет с 3 по 5 августа. На трех сценах выступят 50 артистов из Беларуси, России, Украины, Польши, Венгрии и Нидерландов. На Main Stage зажгут хедлайнеры, в том числе Иван Дорн, Артем Пивоваров, Бьянка, Скруджи, Jay Hardway и Dannic. Чтобы обеспечить их продуктами и напитками, в Браслав придется отправить целый грузовик с продовольствием.

Судя по бытовым райдерам, больше всего музыканты выпьют питьевой воды - около 100 литров. На втором месте - Pepsi: артисты заказали несколько десятков бутылок популярного напитка. Также хедлайнеры попросили привезти им фруктовые соки, обеспечить энергетиками и заварить чай - черный, зеленый и имбирный. Некоторым понадобилась кокосовая вода, так популярная в Таиланде.

Во время фестиваля артисты будут питаться фруктами - прежде всего, бананами, яблоками, апельсинами и виноградом, а также арбузами, дынями и ананасами. В меню войдут копченые мясо, колбаса, красная рыба, сыр камамбер, орехи, крекеры и чипсы. Любители сладкого попросили шоколад, печенье и конфеты. Артистам понадобится много льда, а одному из музыкантов - еще и жевательная резинка.

В бытовых райдерах были и экстравагантные просьбы. Так, в гримерке рэпера Скруджи должны находиться три магнитика с символикой города.

Viva Braslav Open Air займет территорию в 230 тыс. кв. м. Помимо трех сцен, будет открыт большой фудкорт с хорошим выбором еды - от картошки до улиток по-бургундски. Во время фестиваля пройдет глобальная инициатива Pepsi Taste Challenge - Битва вкусов: каждый желающий сможет попробовать колу разных брендов и сделать выбор в пользу своего любимого вкуса. Также пройдут соревнования по пляжному футболу, волейболу, баскетболу и вейкбордингу. Всех желающих научат кататься на скейтборде, играть в американский футбол и ходить по слэклайну (почти что канату). Кроме того, можно будет посостязаться в переноске жен и забеге по воде.-0-