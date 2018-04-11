Канал "Культура" Белорусского радио объявил конкурс современной пьесы

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс современной пьесы "Беларускі радыётэатр у ХХІ стагоддзі" объявил канал "Культура" Белорусского радио при участии Центра белорусской драматургии государственного учреждения "Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Конкурс на лучшую пьесу для профессиональных драматургов и начинающих писателей объявлен в рамках проекта "Радыётэатр канала "Культура". Заявки принимаются до 15 июля.

Авторам в возрасте от 16 лет в заявленных для конкурса работах предлагается рассмотреть следующие темы: "Молодежь и вечные ценности: современный взгляд", "Молодежь и семейные ценности", "Диалог культур в современном мире". Произведения могут быть написаны на русском и белорусском языках.

"Уверен, что в Беларуси немало талантливых современных авторов, и цель нашего конкурса - открыть новые имена в отечественной драматургии. Однако участникам необходимо учитывать специфику радиовещания, поэтому описания и действия пьесы должны быть понятны для восприятия на слух", - отмечает заместитель директора канала "Культура" Владимир Трепенок.

Свою заявку и творческую работу участники конкурса "Беларускі радыётэатр у ХХІ стагоддзі" могут направить по адресу: 220029, г. Минск, ул. Красная, 4 и по электронной почте kulturakonkurs@radio.tvr.by с пометкой "Конкурс современной радиопьесы". Итоги конкурса будут подведены до 30 июля.

Лучшую работу выберет профессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты в сфере драматургии, театра и радиовещания, в том числе представители Республиканского театра белорусской драматургии. Произведение-победитель прозвучит в эфире канала "Культура" Белорусского радио. Роли в радиоспектакле, поставленном по пьесе, исполнят профессиональные актеры минских театров.

С положением о конкурсе и его правилами можно ознакомиться на сайте канала "Культура".-0-