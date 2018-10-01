Картина китайского художника продана на аукционе за рекордные $65 млн

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина кисти известного китайского художника-абстракциониста Чжао Уцзи ушла с молотка в Гонконге за $65,2 млн. Об этом CNN сообщили организаторы прошедших 30 сентября торгов аукционного дома "Сотбис".

Это рекордная стоимость среди произведений, выполненных маслом, авторства азиатских живописцев. Речь идет о крупном полотне-триптихе кисти Чжао Уцзи под названием "Июнь-октябрь 1985", написанном в этот период. Ранее эта работа размером 10 на 2,8 метров украшала лобби главного здания в фешенебельном комплексе "Раффлс сити" в Сингапуре.

На холсте изображен пейзаж в оранжево-фиолетовых тонах, воплощенный не в традиционном стиле, а, скорее, в духе западного абстракционизма. Такое смешение давно стало фирменным почерком мастера.

Оценочная стоимость лота составляла $45 млн, однако в ходе торгов цена значительно возросла. Имя покупателя не разглашается.

Еще при жизни французско-китайского художника Чжао Уцзи (Zao Wou-Ki, 1920-2013) называли одним из самых дорогих современных живописцев. В ноябре 2017 года его картину "29.01.64" на аукционе Christie's в Гонконге продали за $26 млн.-0-