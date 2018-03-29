Картина Ван Гога выставлена на аукцион за $6 млн

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже 4 июня будет представлена на торгах картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей", написанная мастером в 1882 году. Предварительная стоимость полотна превышает $6 млн, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету "Гардиан".

Французский аукцион "Арткюриаль" объявил о продаже картины, которая в настоящее время является собственностью европейского коллекционера. В течение последних нескольких лет она хранилась в Музее Ван Гога в Амстердаме.

Картина "Женщины в дюнах за починкой сетей" написана художником в ранний период его творчества, когда он совершенствовал у себя на родине в Схевенингене мастерство живописи, осваивал масляные краски, создавая образы простых голландцев.

В 1990 году "Портрет доктора Гаше" кисти Ван Гога был продан на аукционе "Кристис" за рекордную сумму - $82,5 млн. Эксперты отмечают, что на рынке остается все меньше картин Ван Гога и спрос на них чрезвычайно высок.-0-