Картину Амедео Модильяни продали за $157,2 млн

Во время торгов

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полотно итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" продано на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $157,2 млн. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что это самая высокая цена лота в истории аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Имя покупателя не раскрывается.

На торги картину выставил ирландский бизнесмен Джон Маньера. Он купил шедевр мирового искусства на аукционе в 2003 году за $26,9 млн.

Картина "Лежащая обнаженная" была написана Амедео Модильяни в 1917 году. Полотно входит в серию из 22 полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира.-0-