Картину Амедео Модильяни продали за $157,2 млн

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полотно итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" продано на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за $157,2 млн. Об этом сообщают информагентства.
Отмечается, что это самая высокая цена лота в истории аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Имя покупателя не раскрывается.
На торги картину выставил ирландский бизнесмен Джон Маньера. Он купил шедевр мирового искусства на аукционе в 2003 году за $26,9 млн.
Картина "Лежащая обнаженная" была написана Амедео Модильяни в 1917 году. Полотно входит в серию из 22 полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира.-0-
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