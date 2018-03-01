Картину Пабло Пикассо продали почти за $70 млн

1 марта, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Картину испанского и французского живописца Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)" продали почти за $70 млн на торгах Sotheby's в Лондоне.

На картине изображена подруга, натурщица и муза Пикассо. Подачу образа Марии-Терезы Вальтер в аукционном доме назвали яркой, чувственной и трогательной. За два года до создания портрета она родила художнику дочь Майю. Ушедшая с молотка картина была написана в том же 1937 году, что и "Герника".

Демонстрация портрета потенциальным покупателям прошла ранее в Гонконге, Тайбэе и Нью-Йорке. В Лондоне полотно выставлялось с 22 февраля текущего года.-0-