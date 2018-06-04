Картины из деноминированных купюр представлены на выставке в Гостиной Владислава Голубка

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картины из деноминированных купюр представлены на выставке в Минске. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном историческом музее Беларуси, в Гостиной Владислава Голубка до 24 июня будет экспонироваться выставка "От платежа к искусству".

Автор работ из деноминированных купюр Национального банка Республики Беларусь - молодой белорусский художник Марк Романюк. Из всего многообразия средств и материалов для рисования автор отдает предпочтение работе с денежными купюрами. Интерес к созданию картин из денег возник у художника после знакомства с работами зарубежных мастеров. Многие авторы используют для создания картин банкноты различных стран мира, однако особой популярностью пользуются однодолларовые купюры, а также банкноты СССР. Марк Романюк использует в своем творчестве белорусские деньги старого образца.

Деноминированные купюры Республики Беларусь обладают огромным творческим потенциалом ввиду их геометрической составляющей, обилия красок и фактур. Особый интерес представляет мозаичная техника выполнения работ - сочетая разные оттенки и фактуры, можно добиться различной глубины цвета и объема. Комбинируя фрагменты купюр с разными материалами, такими как сусальное золото, акриловая краска и другие, можно расширить возможности мозаичного искусства и создать уникальные по своей природе картины.

На создание одной работы уходит до трех месяцев, при этом используется от ста до шестисот банкнот.

Сейчас в искусстве развилось целое направление, представители которого создают свои шедевры из денег, весьма оригинальные и пользующиеся спросом. Некоторые художники создают из купюр и монет скульптуры, картины, предметы мебели и другие арт-объекты. Часто в ход идут копии банкнот или обесценившиеся валюты, некоторые мастера не скупятся и превращают в арт-объекты купюры больших номиналов. Таким образом в XXI веке появилась возможность дать банкнотам вторую жизнь - вечную жизнь в искусстве.-0-