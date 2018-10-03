Картины национального конкурса "Лістапада-2018" оценят международные эксперты

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы национального конкурса XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2018" оценят международные эксперты, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Ежегодно одна из важнейших секций Минского международного кинофестиваля - национальный конкурс - представляет зрителям лучшее из нового белорусского кино. Фильмы, разнообразные тематически и жанрово, представляют интерес как для отечественной, так и для зарубежной фестивальной публики. Формируя образ современного кинопроцесса в стране, "Лістападу" важно, чтобы картины оценивало международное жюри, способное определить место белорусского кино в контексте мирового", - отметили организаторы. Для работы в жюри национального конкурса приглашаются профессионалы из различных областей кинематографа: режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры, кинокритики, представители международных кинофестивалей, прокатчики. На этот раз в состав жюри вошли фестивальный агент из Франции Паскаль Рамонда, отборщик Венецианского кинофестиваля Рената Санторо и белорусский режиссер Дарья Юркевич.

Паскаль Рамонда

"Национальный конкурс - для нас особое пространство, своеобразная лаборатория. Поскольку современное белорусское кино активно формируется и только начинает поворачиваться в сторону мировой киноиндустрии, его нужно поддерживать и направлять, с помощью международных экспертов выявлять таланты и давать им путевку в жизнь", - сказал программный директор "Лістапада" Игорь Сукманов.

Паскаль Рамонда - фестивальный агент из Франции, активно поддерживает авторское кино. Имеет более чем 15-летний опыт работы в международной киноиндустрии. Наблюдение за развитием рынка позволило ей дать дорогу беспрецедентному количеству артхаусных фильмов. В 2010 году Паскаль Рамонда создала собственную компанию для продвижения и распространения независимого кино. Работала с фильмами таких мастеров, как Гай Мэддин, Джафар Панахи, Георгий Овашвили.

Рената Санторо - исследователь кино и отборщик программы Giornate degli Autori ("Дни авторов") Венецианского кинофестиваля. Член жюри многих кинофорумов, как преподаватель специализируется на сфере аудиовизуального образования.

Дарья Юркевич - выпускница Белорусской государственной академии искусств и французской школы Le Fresnoy, аспирант французского университета Paris VIII, пишет диссертацию по современному искусству, снимает игровое и документальное кино. Фильмы Дарьи Юркевич являются участниками и лауреатами престижных международных кинофестивалей, в том числе и Минского МКФ: дипломами национального конкурса были награждены ее игровая картина "Баба, Ваня и коза" в 2014 году и документальная "Пасха Христова" в 2015 году.

По словам Игоря Сукманова, фильмы будут оценивать не просто режиссеры и фестивальные агенты, а профессионалы с собственным представлением о мире и искусстве. "Их "двойки" или "пятерки" станут объективной оценкой, поскольку они трезво и прагматично оценивают современный кинопроцесс. В жюри приглашаются те, от кого во многом зависит успешная фестивальная судьба картин. Для них это хорошая возможность что-то у нас увидеть, а для нас - помочь белорусским фильмам вырваться за пределы", - сказал он.

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Учредители ММКФ "Лістапад" - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером кинофестиваля выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-

Фото с официального сайта фестиваля