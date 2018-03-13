Картины в технике пуантиколор представят на выставке в Гомеле

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и поэзии Ивана Солодовника "Весна и пуантиколор" откроется во дворце Румянцевых и Паскевичей 16 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА во дворцовом музее.

Работы автора будут представлены в семи тематических циклах. Среди них - "Человек", "Цветы эмоций", "Контрасты", Движение" и др. Сопровождением к каждому из 50 полотен станут поэтические произведения Ивана Солодовника. Посетителям предстоит разгадать двойной код творений мастера - живописный и словесный.

"Свои работы художник создает в неповторимом авторском стиле пуантиколор - это сотканные из множества крохотных цветных точек-частиц отражения мира в душах людей, где каждая мысль, ощущение, чувство рассыпаются каскадом ярких цветных огней, переливающихся, изменчивых и вечных, как сущность всего живого. Художнику удается с необыкновенным мастерством уловить и передать не сам предмет, а его суть, и в сравнительно небольших размерах холста при помощи живой игры света и символов раскрыть мысль, кажущуюся необъятной, рассказать бесконечную историю", - отметили организаторы.

Направление пуантилизма, в разновидности которого работает автор, относится к неоимпрессионизму и возникло около 1885 года во Франции. Техника получила название от французского слова pointiller, означающего "писать точками". В ее основе лежит манера письма картин раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Каждая точка находится на небольшом расстоянии от других, и, значит, ее цвет не смешивается с цветом соседней точки. Работу по соединению цветов и превращению отдельных точек в единое полотно выполняет человеческий глаз.

Тематика полотен Иван Солодовника весьма разнообразна: от философских раздумий до красот природы родного края. На церемонии открытия он расскажет о технике, в которой работает, о своих произведениях, источнике вдохновения и творческих поисках. Здесь же будут звучать и стихи автора.

Выставка "Весна и пуантиколор" будет работать до 15 апреля.

Иван Солодовник - художник, писатель, поэт. Родился в 1954 году в Брянской области, однако вся его жизнь связана с Гомелем. Первая его персональная выставка работ состоялась в 2002 году; также он является автором поэтического и прозаического сборников. -0-