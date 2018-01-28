Картины знаменитых режиссеров представляет проект ретроспективных показов в Минске

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картины знаменитых режиссеров представит проект ретроспективных показов velcom Silver ART в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Зрителям предоставляется редкая возможность погрузиться в творчество самых ярких, нестандартных режиссеров и увидеть, как знаковые их работы, так и новые творения, отметили организаторы. Многие из представленных лент будут демонстрироваться на большом экране впервые за долгое время, причем, в духе лучших фестивальных традиций, - преимущественно на языке оригинала с субтитрами.

Ретроспектива началась с фильмов Михаэля Ханеке: картина "Хэппи-энд" австрийского режиссера демонстрируется с 25 по 31 января. Новый фильм двукратного обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля идет в кинотеатре velcom cinema. На примере жизни одной большой и, казалось бы, процветающей буржуазной семьи режиссер продолжает свой честный разговор со зрителем на порой болезненные для общества темы. Роли в фильме исполнили Изабель Юппер, Матье Кассовиц, Жан-Луи Трентиньян.

С 9 по 11 февраля в программе проекта культовые фильмы Дэвида Линча "Твин Пикс: Сквозь огонь" (1992), "Шоссе в никуда" (1997) и "Голова Ластик" (1977). Есть и новинки авторского кинематографа в расписании проекта velcom Silver ART. Прокат драмы Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя" с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях начнется 15 февраля, а с 22 февраля можно будет увидеть картину Фатиха Акина "На пределе", недавно удостоенную премии "Золотой Глобус" за лучший фильм на иностранном языке.

Проект представит зрителю по-настоящему глубокое, качественное кино, которое принято называть авторским, во всей его глубине и разнообразии, добавили организаторы.-0-