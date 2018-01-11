Кастинг нацотбора на "Евровидение-2018": больше песен на белорусском языке

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 артистов прослушало жюри под председательством известного белорусского исполнителя Валерия Дайнеко в течение четырех часов, которые длился кастинг национального отбора международного конкурса песни "Евровидение-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финалистов отбора, а всего не более 15 станут таковыми, назовут сегодня вечером в телеэфире. Впрочем, желающие имели возможность увидеть выступления всех претендентов на участие в финале в онлайн-трансляции на сайте Белтелерадиокомпании.

Можно сказать, что участниками финального шоу в феврале станут все выступавшие в конце кастинга артисты. А это Napoli, не раз оспаривавшая путевку на "Евровидение", великолепная Гюнешь, которая тоже не впервые на этой сцене, причем каждый раз неизменно в новом интересном образе, Алексей Гросс - триумфатор "Славянского базара". Белорусская группа "Радиоволна" тоже окажется в финале - жюри прослушало песню до конца. Определенно, россиянка София Лапина, которая получила поклонников в Беларуси во многом за исполнение песни на белорусском языке, приедет в Минск в феврале. Как и любимец публики украинский исполнитель Alekseev. Если только вопрос о песне организатор отбора Белтелерадиокомпания решит в его пользу. Возможность выступить артисту с песней "Forever" на прослушивании дали, хотя остались сомнения, отличается ли она от звучавшей на русском "Навсегда". По условиям отбора, песня не должна быть никаким образом исполнена до 1 сентября 2017 года, чего о русскоязычной композиции "Навсегда" сказать нельзя.

Alekseev

Кто еще украсит гала-концерт, гадать не будем. А вот про некоторые заметные выступления хочется сказать. Например, дуэт Анны Благовой и Ольги Змурщик. Исполнительницы пели песню сильной женщины, и надо признать, это хорошо у них получилось. Александра Ткач вышла на сцену дважды - сначала сама по себе, а потом в дуэте. Ее выступления заметны. Как и певицы Июль, которая уже была в финале отбора. Кстати, на бэк-вокале у артистки - группа "Беатрис", та самая, что уже в прошлом году ездила на конкурс с NaviBand. Причем белорусскоязычных песен в этом году определенно больше.

Ольга Змурщик Анна Благова

Среди интересных выступлений - группа SHUMA. Порадовали Кирилл Гуд, он же Ермаков, Егиазар Фарашян, ALEN HIT и эффектная Jule Kravitz.

Егиазар Фарашян

Многие песни жюри прерывало. Кто-то, лучезарно улыбаясь, благодарил и уходил со сцены, кто-то пытался спорить. А некоторые отнеслись к идее участия в прослушивании с юмором. Например, группа "Руна" знает, как научить медведя играть на гитаре - в их номере на сцене появился плюшевый зверь. А дуэт Жанет и Юрий Давыдюк посвятили свою "Рапсодию" конкурсу "Евровидение": мол, всякий исполнитель мечтает покорить этот конкурс, и простой дуэт из Беларуси - не исключение.-0-

Жанет

Фото Геннадия Жинкова

Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси В Белтелерадиокомпании сегодня завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура международного конкурса песни "Евровидение-2018".