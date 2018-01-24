Кастинги "Мисс Беларусь-2018" пройдут с 26 января по 11 февраля

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кастинги конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" пройдут с 26 января по 11 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе телеканала ОНТ.

Предстоящее шоу ждет небывалый размах: искать самую красивую девушку будут по всей Беларуси, а победительница помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты получит крупный денежный приз. Финал национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" пройдет 4 мая во Дворце спорта в Минске.

В конкурсе "Мисс Беларусь" могут принимать участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям: имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала; имеющие рост не ниже 174 см; не имеющие на теле татуировок и пирсинга; никогда не состоявшие в браке; не имеющие детей.

График проведения кастингов Национального конкурса "Мисс Беларусь-2018": 26 января с 12.00 до 19.00 - Гомель, Речицкий проспект 24/2 (Центр моды и красоты "Хрустальная нимфа"); 28 января с 11.00 до 18.00 - Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры "Витебск"); 1 февраля с 11.00 до 18.00 - Могилев, ул. Первомайская, 10 (концертный зал "Могилев"); 3 февраля с 12.00 до 19.00 - Брест, ул. Орджоникидзе, 14 (Брестская областная филармония); 4 февраля с 11.00 до 18.00 - Гродно, бульвар им. Ленинского комсомола, 23 (Гродненский государственный колледж искусств); 10 и 11 февраля с 10.00 до 19.00 - Минск, ул. Мельникайте, 4 (Национальная школа красоты). С инструкцией о порядке организации и проведения конкурса можно ознакомиться на сайте телеканала.

Выбирать самую красивую девушку Беларуси будут в одиннадцатый раз, конкурс проводится с 1998 года, с 2008-го его подготовкой занимается телеканал ОНТ. Организаторы конкурса также Министерство культуры и Национальная школа красоты.-0-