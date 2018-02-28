"Казюки" в Гродно соберут народных мастеров из Беларуси и Польши

28 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Традиционная ярмарка "Казюки" соберет в Гродно мастеров и ремесленников из Беларуси и Польши, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома.

Известная в Гродно еще со времен средневековья ярмарка "Казюки" 4 марта превратит в город мастеров центральную площадь областного центра - Советскую. Главная особенность ярмарки - изделия ручной работы. Себя покажут свыше 200 мастеров из многих регионов Беларуси, также ожидают гостей из Польши. Здесь можно будет приобрести изделия из глины, кожи, дерева, металла, соломки. Ремесленники проведут мастер-классы, предложат посетителям самим изготовить сувенир на память. В частности, запланирована организация кузнечного городка, где каждый желающий сможет попробовать себя в ковке.

Стартуют "Казюки" в 11 часов. Праздник продлится весь световой день. Впрочем, если позволит погода, то ремесленный городок развернется и 3 марта, так как иногородние гости приезжают в Гродно заранее

"Казюки" славятся не только праздничной торговлей, но и культурной программой. Выступают здесь фольклорные песенные и танцевальные коллективы. Церемонию открытия, концертную программу проводят на трех языках - белорусском, литовском, польском. Ярмарка давно стала одним из самых значимых событий в культурной жизни города. Организаторами ее выступают Гродненский горисполком и Гродненский городской отдел Союза поляков на Беларуси.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши - Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолгую жизнь, умер 4 марта 1484 года, его останки из Гродно перевезены в Вильно. В 1604 году Казимир канонизирован, его стали почитать как покровителя мастеровых людей. Мощи святого Казимира находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), в литовских городах и столице проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами праздника считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы - "казимирки".-0-