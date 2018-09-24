Кинофестиваль "Лiстапад" ищет волонтеров

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад", который пройдет 2-9 ноября, ищет волонтеров, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы форума.

Волонтеры необходимы на всех этапах работы фестиваля. Среди основных требований - возраст от 18 лет, ответственность, пунктуальность, готовность следовать указаниям и работать как часть команды, способность вежливо и дружелюбно общаться с большим количеством людей. Все претенденты могут заполнить онлайн-анкету до 3 октября на сайте фестиваля.

Для работы приглашаются волонтеры пресс-центра: координаторы пресс-мероприятий, по организации интервью, по проходам на показы. Нужны журналисты, дежурный горячей линии, волонтеры на мониторинг публикаций, размещению информации на сайт, ведение социальных сетей, аналитику, креатив, поиск контактов, перевод интервью.

Команде нужны фотографы, видеографы, которые будут вести запись и монтировать видео, наполнять инстаграм (фото на телефон, лайв-трансляции).

Претендентам на занятость в гостевой службе и сопровождении необходимо отличное знание иностранных языков. В их обязанности будет входить встреча гостей в аэропорту и на вокзалах, работа на стойках информации с иностранными гостями, сопровождение, курирование в гостинице.

Помимо того, приглашаются переводчики. Требования к претендентам: отличное знание иностранных языков, запуск и другая работа с субтитрами (владение компьютером на уровне уверенного пользователя), перевод Q&A, помощь иностранным гостям фестиваля в кинотеатре.

Собирается команда помощников на местах проведения мероприятий. Им предстоит заниматься организацией зрительского голосования, анкетирования, работать на церемониях открытия и закрытия.

Приглашаются в билетную и рекламную службу люди для работы в колл-центре по обработке заявок, обеспечению партнеров фестиваля проходными билетами, координации и контроля рекламных вопросов мероприятия, проверки выполнения рекламных обязательств подрядчиками.

Кроме того, нужны волонтеры хозяйственной службы (разгрузки, посменная помощь в офисе, курьеры по доставке фильмокопий).

XXV Минский международный кинофестиваль пройдет под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". При поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-