Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США кинокритики приступили к голосованию за будущих лауреатов "Оскара", сообщают информагентства.
"Оскар" вручается в 24 категориях. В этом году на победу в категории "Лучший фильм" претендуют девять кинокартин:
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури",
"Призрачная нить",
"Секретное досье",
"Темные времена",
"Зови меня своим именем",
"Прочь",
"Леди Берд",
"Дюнкерк",
"Форма воды".
Голосование будет длиться неделю. В этом году кинокритики еще могут отдать свой голос как с помощью обычного бумажного бюллетеня, так и через интернет. В 2019 году предусмотрено только онлайн-голосование.
Вручение престижной кинопремии пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим 90-й по счету церемонии станет комик Джимми Киммел.
Накануне, 19 февраля, была вручена главная кинонаграда Великобритании. Премию BAFTA в номинации "Лучший фильм" получила драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".-0-
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