Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США кинокритики приступили к голосованию за будущих лауреатов "Оскара", сообщают информагентства.

"Оскар" вручается в 24 категориях. В этом году на победу в категории "Лучший фильм" претендуют девять кинокартин:

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури",

"Призрачная нить",

"Секретное досье",

"Темные времена",

"Зови меня своим именем",

"Прочь",

"Леди Берд",

"Дюнкерк",

"Форма воды".

Фильм "Форма воды" стал лидером по числу номинаций на "Оскар" Действие в фильме "Форма воды" разворачивается в 1963 году. Главной героиней является немая Элиза (ее роль исполнила Салли Хокинс), которая работает уборщицей в научной лаборатории.

Голосование будет длиться неделю. В этом году кинокритики еще могут отдать свой голос как с помощью обычного бумажного бюллетеня, так и через интернет. В 2019 году предусмотрено только онлайн-голосование.

Вручение престижной кинопремии пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе. Ведущим 90-й по счету церемонии станет комик Джимми Киммел.

Накануне, 19 февраля, была вручена главная кинонаграда Великобритании. Премию BAFTA в номинации "Лучший фильм" получила драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".-0-

BAFTA назвала лучший британский фильм Грэм Броудбент, выступивший в качестве продюсера фильма, описал ленту как драму о женщине, бросающей вызов сложившемуся порядку вещей.