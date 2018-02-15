15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" изменит стратегию производства. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор студии Игорь Поршнев.

По его словам, стратегия производства фильмов будет изменена для повышения окупаемости. Так, выпускать крупнобюджетную картину на историческую, современную, патриотическую темы, экранизировать классику планируется не чаще одного раза в два года. Производство малобюджетных фильмов стоимостью до $500 тыс. (мелодрам, социальных драм, комедий, лент для семейного просмотра) планируется расширить, что позволит обеспечить постоянное присутствие картин в прокате и повысить процент возврата вложенных в них средств. Кроме того, киностудия намерена участвовать в производстве телесериалов, прежде всего совместно с российскими компаниями, сотрудничающими с федеральными телеканалами, поскольку продажи этим каналам приносят наибольший доход. "Беларусьфильм" также будет активно прорабатывать возможности по реализации прав показа фильмов на территории Украины и Казахстана. Еще одним важным шагом станет практика продажи прав показа картин пакетным методом российским региональным телеканалам минуя посредников, а также русскоязычным телеканалам в других странах (Израиль, Канада, США, ФРГ, Литва, Латвия, Эстония). В планах "Беларусьфильма" и использование современных форм коммерческого распространения лент через интернет - просмотр по заказу на условиях оплаты. Так, "Следы на воде" за четыре месяца присутствия в интернете просмотрели 5 млн зрителей, картина получает хорошие отзывы. Сейчас студия ведет переговоры с рядом российских каналов о продаже им ленты.

"Беларусьфильм" также разрабатывает долгосрочную репертуарную стратегию, которая предполагает четкое определение целевой аудитории и плана продвижения картины, системную работу с новым поколением режиссеров, расширение жанрово-тематического разнообразия лент, обеспечение системного подбора партнеров по производству телефильмов с целью продажи прав их показа федеральным каналам России, а также в Казахстан и Украину.

По словам Игоря Поршнева, сценарный портфель "Беларусьфильма" имеет объем предложений до 2020 года. Обновленная киностудия планирует обеспечивать производство в год не менее 6 лент в игровой форме, до 25 фильмов неигровых, не менее 8 картин в анимационной форме. По итогам 2017 года киностудией по социально-творческому заказу было произведено пять фильмов в игровой форме, 19 - в неигровой, 9 анимационных и один коммерческий.

Гендиректор также добавил, что обновленная киностудия, реконструкция которой завершена 7 ноября 2017 года, стала привлекательным экскурсионным объектом. За октябрь-декабрь "Беларусьфильм" посетили более 230 человек, число поданных заявок на организацию экскурсии на данный момент велико. Ведется работа по созданию самостоятельного отдела для этой деятельности.-0-