Киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ - Карачевский

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ. Об этом заявил журналистам генеральный директор студии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной задачей Владимир Карачевский видит сделать работу киностудии эффективной, для чего предстоит совершить структурные изменения, поменять подходы к творческому процессу и процессу реализации продукции.

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"Беларусьфильм" поменяет подходы к производству картин "В настоящее время члены межведомственной рабочей группы разрабатывают проект закона об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов", - сказала Людмила Макарина-Кибак.