Киностудия "Беларусьфильм" свое 95-летие отметит фестивалем

11 июня, Минск /Корр БЕЛТА/. Свое 95-летие Национальная киностудия "Беларусьфильм" отметит в 2019 году фестивалем. Об этом сообщил журналистам генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что масштабный фестиваль пройдет во всех регионах республики и станет настоящим праздником.

С кинопрокатными организациями Национальная киностудия налаживает системную работу по показу белорусских лент. Например, в столичном кинотеатре "Пионер" будут проходить Дни "Беларусьфильма" - еженедельная программа с показом документального, анимационного кино, старых фильмов. Также планируется организовывать творческие встречи с актерами.

На киностудии стали постоянными групповые экскурсии, и они пользуются большим спросом. На "Беларусьфильме" планируют организовать еще один экскурсионный маршрут с посещением натурной площадки. Готовится новый сайт киностудии, информация на котором будет размещаться на трех языках: белорусском, русском и английском. Это те шаги, которые положительно отразятся на имидже киностудии, уверен Владимир Карачевский.-0-