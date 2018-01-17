Киркоров займется подготовкой молдавской группы к "Евровидению-2018"

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Филипп Киркоров займется подготовкой на конкурс "Евровидение-2018" молдавской группы Doredos, о чем поп-певец опубликовал видеоролик в соцсети, сообщает БЕЛТА.

Музыканту очень понравилось выступление команды на фестивале "Новая волна" в Сочи. Он считает своей обязанностью помочь группе в начале карьеры, как в свое время ему помогла прима Алла Пугачева.

Для подопечных Филипп вместе с музыкантом Джоном Баллардом написал песню My Lucky Day ("Мой счастливый день") для выступления на "Евровидении".

Поп-певец в прежние годы участвовал в подготовке артистов из Беларуси, Украины, России.-0-