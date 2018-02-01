Китайский праздник весны отметят в Минске 2 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский "Веселый праздник весны" отметят в Минске 2 февраля, сообщил сегодня журналистам заведующий отделом культуры посольства КНР в Беларуси Чжан Хунвэй, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам дипломата, в этот день в Белгосфилармонии состоится гала-концерт под названием "Китайский великолепный Сяосян", посвященный китайскому Новому году. Концертная программа будет состоять из уникальных номеров заслуженных артистов Китая из ансамбля песни и танца "Очарование запада провинции Хунань". Этот творческий коллектив, основанный в 2000 году, уже выступил на 7 тыс. сценических площадках. Высокий уровень мастерства артистов ансамбля смогли оценить более 10 млн человек. Примечательно, что коллектив на протяжении нескольких лет регулярно выступает на мероприятиях, посвященных празднику весны.

"Веселый праздник весны, который отметят в Беларуси, раскроет богатство и многообразие древнейшей восточной культуры, покажет особое отношение китайского народа к наступлению весны, символизирующей начало всего нового. Яркая атмосфера гала-концерта поможет зрителям соприкоснуться с китайскими обычаями и традициями, а также оценить богатое культурное наследие Китая", - отметил Чжан Хунвэй. Он выразил уверенность, что предстоящее мероприятие укрепит белорусско-китайские связи в сфере культуры и искусства.

Уже сегодня в Минском государственном дворце детей и молодежи на праздник собрались сотни учащихся минских школ. Посетил торжество и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. Во дворце развернулась фотовыставка "Китайские рассказы-2017", проводятся мастер-классы по живописи, каллиграфии, флешмобы, дегустации китайских блюд и другие интерактивные мероприятия, позволяющие юным минчанам познакомиться с национальными китайскими традициями.

Организаторами мероприятий в Минске выступают посольство КНР в Беларуси, министерства культуры двух стран, соорганизаторами - Департамент культуры провинции Хунань и Китайский культурный центр в Минске.

Праздник весны символизирует идеал жизни и является одним из наиболее важных и масштабных праздников в Китае. Его история насчитывает более 4 тыс. лет, а традиции давно вышли за пределы одной страны. В Минске этот праздник отмечают уже в четвертый раз.-0-