Китайскую оперу представят в Могилеве

4 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилев с гастролями 7 июня посетит Шэньчжэньская театральная труппа китайских опер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном драматическом театре, на сцене которого будет представлена постановка.

Зрителей познакомят с традиционными жанрами китайской оперы: куньцюй, пинцзюй и пекинской оперой. Со сцены будет звучать национальная китайская музыка, продемонстрируют уникальные вокальные приемы, а также танцы в сочетании с языком жестов и акробатикой, экзотическими костюмами и сценографией. Кроме Могилева оперу покажут также в Минске.

Опера куньцюй - один из локальных жанров традиционной китайской музыкальной драмы. Свое начало берет в конце династии Юань и в начале династии Мин. Это один из старейших китайских театральных жанров, который считается "матерью всех опер". Наиболее характерной ее чертой является лиризм, плавность движений. Манера игры искусно и гармонично связывает вместе танец и песню.

Пекинская опера является одной из основных пяти китайских опер, традиция которой сформировалась в середине XIX века, а затем стала китайским национальным достоянием. Она сочетает музыку, вокальные партии, пантомиму, танцы и акробатику. Пекинская опера выступает важнейшим посредником в представлении и распространении традиционного китайского искусства и культуры.

Опера пинцзюй берет начало в Северном Китае. Она получила народное признание, став одним из излюбленных театральных жанров. Ее характеризуют особое достоинство вокального мастерства, ясность произношения, легкое для понимания либретто. Свободная и живая манера оперы пинцзюй оптимально раскрывает жизнь современного поколения и поэтому собирает большое количество зрителей.

Организатором гастролей Шэньчжэньской театральной труппы китайских опер выступает Китайский культурный центр (Минск).-0-