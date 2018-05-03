Классическая музыка будет звучать воскресными вечерами в Минске у театра оперы и балета

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная классическая музыка будет звучать каждое воскресенье в Минске на площадке у Большого театра оперы и балета, сообщили БЕЛТА в театре.
Минчане и гости столицы смогут услышать произведения великих композиторов в исполнении симфонического оркестра, которым будут поочередно дирижировать Иван Костяхин и Олег Лесун. Программа будет длиться с 17.10 до 17.40, она включает вальсы, польки, марши Штрауса, Чайковского и других известных авторов.
Первый концерт состоится 6 мая, завершающий - 17 июня. Затем зрителей приглашают на вечерние спектакли.-0-
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