Классическую музыку и гимнастику объединит 17 октября концерт фестиваля Юрия Башмета

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классическую музыку и художественную гимнастику объединит 17 октября концерт XIII Международного фестиваля Юрия Башмета , сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

На сцене Большого зала филармонии выступит международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера. Это уникальный коллектив, в который входят лауреаты самых престижных международных конкурсов, в том числе им. П.И.Чайковского в Москве, Королевы Елизаветы в Брюсселе, концертмейстеры лучших оркестров из стран Западной и Восточной Европы. Солистом станет заслуженный артист России виолончелист Александр Князев. Будучи дважды лауреатом Международного конкурса им. П.И.Чайковского, он покорил сцены многих стран мира и выступал с Лондонским королевским филармоническим оркестром, оркестром Би-би-си, с дирижерами Куртом Мазуром, Мстиславом Ростроповичем, Евгением Светлановым и многими другими на лучших сценах мира.

На большую филармоническую сцену выйдет и многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, лидер белорусской команды Екатерина Галкина. Под какую музыку будет исполняться специально поставленный номер для этого вечера, пока держится в секрете, однако организаторы уверены в его зрелищности.

Также в программе симфонии Мечислава (Моисея) Вайнберга - композитора, который сегодня является одним из самых исполняемых во всем мире и который, как мало кто знает, имеет непосредственное отношение к Беларуси. Именно сюда он бежал из родной Польши после начала Второй мировой войны и здесь прожил и проучился несколько лет в консерватории до эвакуации, тогда как вся его семья (родители и сестра) погибли в концлагере Треблинка в Польше. Его музыка, мелодичная и утонченная, трагичная и пронизанная надеждой, очень редко исполнялась в Беларуси. Две его камерные симфонии будут исполнены именно этим международным коллективом, объединенным идеей мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Большом зале Дворца Республики будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других, а 10 октября на торжественном открытии фестиваля в Большом концертном зале филармонии выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы", альтист Юрий Башмет, легенда на скрипке Страдивари Вадим Репин и пианист Ростислав Кример.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате. Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-