20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля, сообщили БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Киносеансы пройдут в кинотеатре "Пионер". Минчанам представят шесть фильмов от ведущих режиссеров Японии, лауреатов крупнейших фестивалей мира - Берлинского, Каннского, Венецианского. Будут показаны авторские картины, в которых самобытность стиля и традиций своеобразно сочетаются с популярными зрительскими жанрами. В их числе любовная драма "Сияние", семейный триллер "Фисгармония", психологический детектив о тайнах правосудия и истине "Третье убийство", драма "Дневник Умимати", хоррор "Бросающий в дрожь", фантастическая история о вторжении инопланетян "Пока мы здесь".

Программу "Сумерки и красота: Новая классика японского кино" представляет Центр визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн" при поддержке посольства Японии и компании JTI. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Как отметили организаторы проекта, ретроспектива японского кино показывается в белорусской столице в седьмой раз. В предыдущее годы зрители увидели картины известных японских кинорежиссеров Сёхэя Имамуры и Кэйскэ Киноситы, а также фильмы, снятые кинокомпанией "Сётику", наблюдали за мистическими историями традиционного японского жанра "кайдан". В период подготовки к неделе японского кино 22 марта в культурном пространстве ОК16 киновед и программный директор кинофестиваля "Лістапад", член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Игорь Сукманов прочитает лекцию "Японское кино. Империя чувств".-0-