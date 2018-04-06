Клип на песню "Despacito" побил рекорд YouTube

Клип на известную песню "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки побил рекорд платформы на YouTube, набрав пять миллиардов просмотров, сообщают информагентства.
К слову, всего на YouTube есть видеоролики двух официальных версий клипа, одна из которых была записана совместно с популярным исполнителем Джастином Бибером. Однако рекорд установила именно оригинальная версия без участия кумира молодежи. Ролик с Бибером собрал всего лишь около семи с половиной миллиардов просмотров.
Напомним, что в августе клип на песню "Despacito" признавался самым популярным музыкальным роликом тремя миллионами просмотров. Также песня собрала множество наград различных премий.
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