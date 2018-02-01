Книга "100 идей для Беларуси" аккумулировала лучшие проекты республиканского конкурса

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "100 идей для Беларуси" аккумулировала лучшие перспективные проекты республиканского конкурса, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич.

"В книге "100 идей для Беларуси" аккумулированы самые лучшие и перспективные проекты республиканского конкурса, проводимого в 2013-2016 годах общественным объединением "Белорусский республиканский союз молодежи", а также самые интересные проекты-финалисты всех областных этапов конкурса. Этот проект БРСМ стал традиционной площадкой для презентации инновационных разработок", - отметил Владимир Андриевич.

Новые идеи и инициативы молодых белорусов, представленные в книге, свидетельствуют о перспективных научно-технических молодежных разработках, которые могут принести пользу как стране в целом, так и отдельной отрасли народного хозяйства, коллективу предприятия или населенному пункту. У нынешней креативной молодежи самый широкий интерес: это и традиционные промышленные технологии и медицина, биотехнологии и робототехника, мобильная связь и энергосбережение, рациональное природопользование и агропромышленный комплекс, авиакосмические технологии, социальная сфера.

Научно-популярное издание увидело свет в серии "Беларусь современная". Богато иллюстрированная книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется наукой и техническим творчеством, у кого есть интересные научные или социальные идеи, кто занимается разработкой собственного проекта и нуждается в помощи для его успешного развития.-0-