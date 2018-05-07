Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке презентована на Лондонской книжной ярмарке

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке презентована на 47-й Лондонской книжной ярмарке, которая прошла в выставочном комплексе Olympia. Такая информация размещена на сайте Министерства информации Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В работе выставки приняли участие более 23 тыс. профессионалов из 112 стран мира. Новинку - книгу Чингиза Айтматова "Бураны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век" на белорусском языке в переводе Михаила Стрельцова - представило издательство "Народная асвета".
Издание выпущено к 90-летию Чингиза Айтматова и 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном.
Один экземпляр книги был передан в Белорусскую библиотеку имени Франциска Скорины в Лондоне, еще один - в Академию имени Чингиза Айтматова в Лондоне.-0-
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