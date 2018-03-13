Книга на трех языках вышла к 75-летию трагедии Хатыни

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Хатынь" на трех языках - белорусском, русском и английском - вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" к 75-летию трагедии Хатыни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации.

Мемориальный комплекс "Хатынь" для всего мира - символ бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. 22 марта 1943 года гитлеровские каратели уничтожили деревню, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.

В книге изложены исторические сведения о Хатыни начиная с XVI века, рассказывается о трагедии этой и других белорусских деревень, уничтоженных нацистами в Великую Отечественную войну, истории создания мемориального комплекса "Хатынь".

Автор книги - директор мемориального комплекса Артур Зельский.-0-