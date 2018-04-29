Книга "Зеркало красоты. Эстетика персидской архитектуры" презентована в Минске

29 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Красота персидской культуры представлена в книге "Зеркало красоты. Эстетика персидской архитектуры", презентация которой состоялась в Минске в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Издание рассказывает об архитектурных особенностях этой древней страны, историческом пути развития Ирана. Выпуск осуществлен на русском, персидском и английском языках.

В мероприятии приняли участие представители посольства Исламской Республики Иран в Беларуси, культурного представительства Ирана, Дома дружбы иранцев в Минске, БНТУ (при взаимодействии которых издана книга), НАН Беларуси, Тегеранского университета.

Как отмечалось на презентации, в условиях глобализации и массовой культуры особое значение приобретают национальные художественные традиции. Персы оставили великолепные памятники культуры, искусства и архитектуры, яркие и глубокие, повлиявшие и на развитие мировой культуры: от монументальных колонн Персеполиса до керамических орнаментов мечетей и медресе, от строгих и впечатляющих сакральных рельефов Накше-Рустам до шедевров инженерной мысли - многоарочных мостов Исфахана, от сложных купольных конструкций храмов до поистине великолепных садов Шираза.

Авторы книги - Армен Сардаров и Хамед Байрамзадех. Армен Сардаров - декан архитектурного факультета БНТУ (где издана книга), доктор архитектуры, профессор. Хамед Байрамзадех - магистр архитектуры, аспирант БНТУ, заместитель председателя Дома дружбы иранцев в Беларуси. В послужном списке авторов - награды в области архитектуры, науки, образования, культуры. Они являются авторами многих научных статей и докладов в области белорусской и иранской архитектуры, градостроительства.-0-