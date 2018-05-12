Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чехии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чешской Республики. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Для популяризации культурного наследия Беларуси Национальной библиотеке Чехии передано более 120 книг белорусских издательств. Передача состоялась во время встречи белорусских книгоиздателей и книгораспространителей с директором Национальной библиотеки Чехии Мартином Коцандой и директором Славянской библиотеки Национальной библиотеки Чехии Лукашем Бабкой.

В свою очередь Лукаш Бабка передал в дар белорусским книгоиздателям книгу стихов Максима Богдановича, изданную в 2017 году на чешском языке.

В Праге с 10 по 13 мая проходит Международный фестиваль литературы и книжная ярмарка Book World Prague (Мир книги). Это самое крупное и важное событие подобного рода в Чехии. Ежегодно на книжный фестиваль приезжают представители более 30 стран. Проводится около 400 сопроводительных лекций, бесед и мастер-классов.-0-