Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 мая 2018, Сб
+22°C
Малооблачно EUR 2.387
USD 2.004
RUB 3.247
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Никаких убыточных и дотационных проектов" - на совещании у Лукашенко обсудили развитие "Гродно Азота"
Президент
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Президент
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Президент
Совмин направил в Палату представителей законопроект с нормами по корректировке статьи 328 УК
Общество
День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
15:54 Экономика
Более 66 тыс. браков заключено в Беларуси в прошлом году - Белстат
15:20 Общество
В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации
15:02 В мире
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
15:00 Общество
Арина Соболенко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Риме
14:34 Спорт
В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист
14:19 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Танцующие на "волнах": Лиссабон принимает "Евровидение"
14:08 Калейдоскоп
Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чехии
14:07 Культура
В Осиповичах горела пилорама
13:46 Происшествия
Памятник Тадеушу Костюшко установили в его родовой усадьбе в Ивацевичском районе
13:32 Культура
Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
13:04 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
12:59 Регионы
Активисты БРСМ раздадут в Минске красно-зеленые ленточки
12:44 Регионы
Более 15 тыс. велосипедистов выйдут на старт велокарнавала "Viva Ровар" в Минске
12:22 Регионы
Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая
12:12 Калейдоскоп
В Вооруженных Силах Беларуси выбрали молодую семью года
11:44 Общество
В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек
11:26 Происшествия
Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая
11:20 Общество
Председатель совета директоров Fenox Global Group освобожден из-под стражи
11:13 Происшествия
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
11:02 Экономика
Все новости
Сюжеты
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чехии

Культура 12.05.2018 | 14:07

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чешской Республики. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Для популяризации культурного наследия Беларуси Национальной библиотеке Чехии передано более 120 книг белорусских издательств. Передача состоялась во время встречи белорусских книгоиздателей и книгораспространителей с директором Национальной библиотеки Чехии Мартином Коцандой и директором Славянской библиотеки Национальной библиотеки Чехии Лукашем Бабкой.

В свою очередь Лукаш Бабка передал в дар белорусским книгоиздателям книгу стихов Максима Богдановича, изданную в 2017 году на чешском языке.

В Праге с 10 по 13 мая проходит Международный фестиваль литературы и книжная ярмарка Book World Prague (Мир книги). Это самое крупное и важное событие подобного рода в Чехии. Ежегодно на книжный фестиваль приезжают представители более 30 стран. Проводится около 400 сопроводительных лекций, бесед и мастер-классов.-0-

﻿
Теги
Беларусь, библиотека, сотрудничество, Чехия
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.387 BYN 2.384 BYN 2.395 BYN
USD
2.004 BYN 1.998 BYN 2.005 BYN
RUB
3.247 BYN 3.24 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Бесплатный Wi-Fi будет на объектах II Европейских игр в Минске
Все видео

Фотоновости

В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
Все фото

Инфографика

Китайско-белорусский индустриальный парк Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" создан в соответствии с указом Президента Беларуси, имеет статус отдельной территориальной единицы со специальным правовым режимом, срок действия которого 50 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко поддержал строительство в Беларуси нового азотного комбината и модернизацию "Гродно Азота"
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Политика
Фото из архива Стратегическое партнерство Беларуси и России развивается успешно - Кремль
Дорожную карту сотрудничества по 2020 год подпишут во время визита Лукашенко в Таджикистан
Президиум Совета Республики утвердил план по реализации поручений Президента в 2018 году
Экономика
Руслан Есин. Фото из архива Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" - Есин
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
Происшествия
Фото ОУМЧС по Гомельской области В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек
В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист
В Осиповичах горела пилорама
Общество
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!" Квартира для большой семьи и внедорожники для сильной половины! Истории победителей 67-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Более 66 тыс. браков заключено в Беларуси в прошлом году - Белстат
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: "Город счастливых людей", велокарнавал и классика у Большого театра
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
Активисты БРСМ раздадут в Минске красно-зеленые ленточки
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене
Арина Соболенко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Риме
Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Узбекистане
Технологии
Фото из социальных сетей Американская компания SpaceX впервые применила новый разгонный блок
Региональный этап конкурса Imagine Cup пройдет в Минске 19 мая
"Белтелеком" рекомендует отключать во время грозы модемы
В мире
Фото из архива Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации
Руководитель инспекторов МАГАТЭ подал в отставку
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая
РЕПОРТАЖ: Танцующие на "волнах": Лиссабон принимает "Евровидение"
Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл создали из Lego
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Пресс-конференция Сергей Новиков 3 апреля Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-центр
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Онлайн-конференция Михаил Орда 27 апреля Защита прав и интересов трудящихся в условиях обостряющейся конкуренции на рынке труда
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия