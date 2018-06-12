Книгу белорусских загадок с переводом на китайский и английский презентуют в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси 15 июня презентуют книгу загадок "Бегла ліска каля лесу блізка..." и книгу "Цвета и легенды родных просторов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Книга загадок "Бегла ліска каля лесу блізка..." является очередным изданием серии "з народнапаэтычнай спадчыны", началом которой были "Прымаўкі ды прыказкі - мудрай мовы прывязкі" (2017). "Сохранилась и преемственность в оформлении книги: каждый текст имеет перевод на другие языки (в том числе китайский и английский), а метафорические образы - красочное визуальное воплощение. Однако появились и новые отличительные особенности. Так, помимо белорусских загадок в сборник включены их аналоги в русском, украинском и польском фольклоре", - отметили в пресс-службе.

Книга академика НАН Александра Локотко "Цвета и легенды родных просторов" - результат многолетней творческой работы. В нее вошло около 200 произведений акварельной живописи и графики, отражающих природный колорит регионов и локальных районов Беларуси, живописные черты деревень, поселков, городов, памятников архитектуры. "Присутствует и новая авторская научная интерпретация так называемого духа места, то есть среды бытности, его природных и рукотворных объектов, что отражено в аналитических текстах. Идея о множестве пространств (мифологическом, философском, жилом) раскрывает творческую, поэтическую суть духовных представлений народа о природе и среде бытности", - добавили в пресс-службе.

Книги вышли в издательстве "Белорусская наука". Они посвящены Году малой родины.

Презентация начнется в 15.00. Подготовлена выставка изданий Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, посвященных белорусской этнографии и фольклористике, устному народному творчеству, истории изучения белорусских сказок, пословиц, поговорок, легенд, мифов, обрядовых песен и т.д. Один из разделов выставки посвящен деятельности известного ученого, исследователя культуры и быта белорусского народа, историко-культурных ландшафтов, архитектуры Беларуси, академика НАН Александра Локотко.

Организаторы мероприятия - Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН, Белорусская государственная академия искусств, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа НАН Беларуси.-0-