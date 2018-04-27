Книгу "Гонар нашага краю" об известных ученых-земляках издали в Поставах

27 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Книгу об известных ученых-земляках "Гонар нашага краю" издали в Поставах в Год малой родины. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Поставского райисполкома Галина Чаплинская.

Краеведческий справочник "Гонар нашага краю" - результат научно-исследовательской работы сотрудников Поставского районного краеведческого музея. Большой вклад в сбор информации и подготовку книги к печати оказали уроженцы района, среди которых Зенон Ловкис и Андрей Мойсеенок. Книга написана на белорусском языке и вышла тиражом в 300 экземпляров, спонсорскую помощь в издании оказали земляки.

По словам Галины Чаплинской, первоначально информацию собирали для выставки "Гонар нашага краю", которая открылась в Год науки на международном фестивале "Звіняць цымбалы і гармонік", рассказывающей об ученых Поставского района за последние 300 лет. Затем выяснилось, что накопленного материала хватит и для издания книги. Над ней работали около полугода.

Справочник содержит статьи о выходцах, которые совершали и продолжают свои научные исследования и разработки в области математики, физики, истории, этнографии, астрономии, биологии, медицины, юриспруденции, филологии с XVIII века и по настоящее время. Среди них Альжбета Пузына (Огинская) (1700-1768 годы жизни). Она в своем имении в Лучае организовала астронаблюдения, основала в Вильнюсе астрономическую обсерваторию. Еще одна гордость района - Константин Тызенгауз (1786-1853). Исследователь, ученый-орнитолог был членом научных обществ и сообществ в Париже, Варшаве, Риге, Берлине, Дрездене. Он автор ряда трудов, основатель белорусской орнитологии. Работающий учителем в Поставском районе Борис Кит затем стал одним из разработчиков проекта путешествия человека на Марс "Apollo".

Гордостью для района являются многие выходцы, которые живут и трудятся в настоящее время. Четыре действующих члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, 10 докторов и около 20 кандидатов наук. Многие уроженцы также работают в вузах Польши, Канады, США, Великобритании и не теряют связь с малой родиной.

Книгу разослали по библиотекам учреждений культуры и образования района. После выпуска первого тиража многие к ней проявили интерес. Планируется подготовить второе издание, расширенное и дополненное.

Презентация книги состоится в июне на фестивале "Звіняць цымбалы і гармонік".-0-